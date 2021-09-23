الارصاد: كتلة هوائية باردة وامطار خفيفة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 23/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

ووفقا للتقرير يتأثر الطقس في مناطق الشمال الشرقى بكتلة هوائية باردة نسبيا تساهم فى اعتدال الحرارة على اغلب هذه المناطق ويشمل كذلك مناطق الساحل الغربى حيث الحرارة القصوى فى معظمها تتراوح ما بين (27-33) مْ، مع رياح شمالية الى شرقية نشطة فترة المساء على المناطق الساحلية،بينما تسجل الحرارة هذا اليوم على الدواخل ومناطق الجنوب ما بين (35-40) مْ.

وبحسب التقرير تتكاثر السحب مساء هذا اليوم على (مناطق الجبل الاخضر وطبرق) وكذلك تتكاثر يوم نهار الغد الجمعة على المناطق الساحلية (من الخمس الى مصراتة) مع احتمال سقوط امطار خفيفة على هذه المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يشمل الاعتدال فى الحرارة يوم الغد الجمعة اغلب مناطق الشمال الغربى ويمتد تاثيره مع بداية الاسبوع على اغلب مناطق الجنوب. والله أعلم