الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: -تم استكشاف موقعين بمدينة ترهونة (ال

الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين:

-تم استكشاف موقعين بمدينة ترهونة (المشروع الزراعي 5 كيلو).

-تم استخراج عدد (1) جثة مجهولة الهوية من الموقع الأول، وعدد (4) جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.

-العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة.