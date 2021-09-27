الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين: -تم استكشاف موقعين بمدينة ترهونة (ال

الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين:
-تم استكشاف موقعين بمدينة ترهونة (المشروع الزراعي 5 كيلو).
-تم استخراج عدد (1) جثة مجهولة الهوية من الموقع الأول، وعدد (4) جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.
-العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة.
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين:
-تم استكشاف موقعين بمدينة ترهونة (المشروع الزراعي 5 كيلو).
-تم استخراج عدد (1) جثة مجهولة الهوية من الموقع الأول، وعدد (4) جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.
-العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة.
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