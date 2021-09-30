الارصاد: استمرار الاجواء الخريفية والامطار المتفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 30/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وبحسب التقرير تبقى الاجواء خريفية على أغلب المناطق نتيجة تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً ، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال مابين ( 25 – 30 ) مْ بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 31 – 35 ) مْ ، وتميل للإنخفاض أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت، مناطق الخليج وجنوب الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية .