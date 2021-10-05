الارصاد: كتلة هوائية باردة وانخفاض للحرارة وامطار متفرقة على هذه المناطق وهذا موعدها

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 05/ 10 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وبحسب التقرير تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح مابين ( 30 – 36 ) م مع نشاط للرياح الشرقية مساء اليوم على المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير تكون الحرارة معتدلة على بقية مناطق ليبيا حيث تتراوح على مناطق الخليج والشمال الشرقي مابين ( 24 – 29 ) مْ ، وعلى أغلب مناطق الوسط والجنوب مابين (30 – 35 ) مْ .

كتلة هوائية وامطار

واشار التقرير إلى تأثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الغد الاربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً مصحوبة برياح من القطاع الشمالي تسبب فى إنخفاض تدريجي على درجات الحرارة، ويكون ملحوظ يوم الخميس حيت الاجواء خريفية مع تكاثر السحب وإحتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية . والله أعلم