الارصاد: تقلبات جوية وانخفاض للحرارة وامطار متفرقة وجيدة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 05/ 10 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وبحسب التقرير تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح مابين ( 31 – 37 ) مْ .

ووفقا للتقرير فمن المتوقع حدوث تقلبات جوية متوقعة من مساء هذا اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون فرصة سقوط الأمطار جيدة مصحوبة بزوابع رعدية بداية من الاسبوع القادم .

واشار التقرير إلى أن الطقس سيكون معتدل على اغلب مناطق ليبيا، مع درجات حرارة معتدلة على بقية مناطق ليبيا حيث تتراوح على مناطق الخليج والشمال الشرقي مابين ( 23 – 29 ) مْ ، بينما تكون مرتفعة نسبياً على مناطق الوسط والجنوب مابين (30 – 37 ) مْ . والله اعلم.