التحديث اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا الصادر الخميس 7 اكتوبر 2021

نشر المركز الوطني لمكافحة الامراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 06 أكتوبر 2021 م وفقا للبيان رقم (528) .

وبحسب بيان صادر عن المركز فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (5403) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1. المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (842) عينة

2. مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (189) عينة

3. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2030) عينة

4. مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (58) عينة

5. مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (115) عينة

6. مختبر فرع المركز الوطني سوق الجمعة عدد (205) عينة

7. مختبر مركز سبها الطبي عدد (09) عينات

8. مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (79) عينة

9. مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة

10. مختبر PCR الكفرة عدد (31) عينة

11. مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (26) عينة

12. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (55) عينة

13. مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (94) عينة

14. مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (51) عينة

15. مختبر مستشفى امساعد العام عدد (17) عينة

16. مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (14) عينة

17. مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (198) عينة

18. المختبر الطبي ادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (75) عينة

19. مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (560) عينة

20. مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (79) عينة

21. مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (76) عينة

22. مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (49) عينة

23. مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (67) عينة

24. مجموع عينات فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة عدد (184) عينة.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد ( 4488 ) عينة سالبة .

– عدد (915) عينة موجبة

– عدد (206) حالات حرجة

– نسبة الحالات الموجبة ( 17 %) .

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 351 حالة

2. بنغازي

عدد 74 حالة

3. مصراته

عدد 02 حالة

4. القره بوللي

عدد 28 حالة

5. زليتن

عدد 05 حالات

6. الزاوية المركز

عدد 16 حالة

7. الماية

عدد 12 حالة

8. الزهراء

عدد 06 حالات

9. العامرية

عدد 01 حالة

10. غريان

عدد 01 حالة

11. سبها

عدد 33 حالة

12. السبيعة

عدد 24 حالة

13. درنة

عدد 19 حالة

14. امساعد

عدد 05 حالات

15. شحات

عدد 22 حالة

16. طبرق

عدد 55 حالة

17. خليج السدرة

عدد 01 حالة

18. سرت

عدد 21 حالة

19. بني وليد

عدد 18 حالة

20. يفرن

عدد 19 حالة

21. زواره

عدد 125 حالة

22. الكفرة

عدد 26 حالة

23. الزنتان

عدد 09 حالات

24. تازربو

عدد 08 حالات

25. السواني بن ادم

عدد 03 حالات

26. الشاطئ

عدد 03 حالات

27. وادي عتبه

عدد 01 حالة

28. البوانيس

عدد 02 حالة

29. القبة

عدد 25 حالة

– حالات التي تماثلت للشفاء عدد (1189) حالة

– تفاصيــــــل الــــ ( 19 ) حالة الوفاة ..

1. عدد 10 حالات في المنطقة الغربية

2. عدد 19 حالة في المنطقة الشرقية

3. عدد 00 حالة في المنطقة الجنوبية

الإحصاءات العامة ..

1. إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 344847

2. الحالات النشطة : 72571

3. المتعافين : 267537

4. الٍوفيات : 4739