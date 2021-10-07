عاجل

عناصر الرقابة بمنفذ مطار مصراتة، يتمكنون من إحباط عملية تهريب عملة أجنبية كانت ف

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عناصر الرقابة بمنفذ مطار مصراتة، يتمكنون من إحباط عملية تهريب عملة أجنبية كانت في طريقها إلى تركيا، تقدر القيمة الاجمالية للمبلغ الذي حاول اربعة شباب مسافرين تهريبه ب (3،720،000) ثلاثة مليون و سبعمائه وعشرون ألف يورو. وبمايعادل 22 مليون دينار ليبي.




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك