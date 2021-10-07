عناصر الرقابة بمنفذ مطار مصراتة، يتمكنون من إحباط عملية تهريب عملة أجنبية كانت ف

عناصر الرقابة بمنفذ مطار مصراتة، يتمكنون من إحباط عملية تهريب عملة أجنبية كانت في طريقها إلى تركيا، تقدر القيمة الاجمالية للمبلغ الذي حاول اربعة شباب مسافرين تهريبه ب (3،720،000) ثلاثة مليون و سبعمائه وعشرون ألف يورو. وبمايعادل 22 مليون دينار ليبي.