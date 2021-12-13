بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء باردة نسبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض المناطق، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10- 17) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة مع سحب رعدية احيانا خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا يوم الغد على بعض مناطق الساحل والجبل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (13 – 19) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15 – 20) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 23) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:01).