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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء باردة نسبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض المناطق، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10- 17) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة مع سحب رعدية احيانا خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا يوم الغد على بعض مناطق الساحل والجبل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (13 – 19) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15 – 20) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 23) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:01)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:01).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين 2021 الجوية المرك الاثنين التنبوات المدينة جزئيا السحب السماء 16 أمطار احتمال 09 08 15 السماء طرابلس العزيزية الخمس زلیتن مصرات 09 السماء السماء نالوت 04 04 الزنتان غریان صافي السحب بنوید السماء 10 القريات اسلانوف 10 11 05 بنغازي ظهور 20 19 6 صافية 07 طبرق ظهور صافية 08 05 05 الجغبوب السما غدامس اوباری ظهور ظهور ظهور إلى إلى إلى ن صافية السماء صافية السماء صافية 20 20 06 النشرا رئيس 21 السماء 08 08 عبدالحکیم السرير تازربو الكفرة‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏على الثلاثة الأيام القادمة اليوم الإثنين 2021-12-13 بداية F-270-001 أيام نشر جوية يتخللها سقوط أمطار متفرقة حين لأخر على تكاثر للسحب نسبيا متفرق خاصة على بعض المناطق .الساحلية ،المناطق نشطة حالة السماء تتكاثر السحب شمالية غربية معتدلة الحرارة تكون جيدةمع سحب عدية احيانا خاصة على مناطق الجبل الأخضر .الجبلية تنشط بعض مناطق الساحلوالجبل أغلب المناطق مابين 13) ١1م. مغطاة حتمال ظهور الحرارة .والمعتدلة شمالية مابين الغد 20 قليلة شمالية معتدلة خفيفة تتراو مابين -19) (23 وتسجل انخفاض بسيط رابلس غروب الشمس الساعة (18:01) شروق الشمس ليوم الساعة (08:01) :السماء :رياح شمالية درجات الحرارة النشرات .الجوية عبدالسميع زويدة الرزاق خرم‏'‏

 

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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