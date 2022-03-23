النشرة الجوية لتوقعات الطقس في ليبيا الصادرة اليوم الإربعاء الموافق 2022/03/23 بمشيئة الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي.
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ليبيا مباشر
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