عاجل

النشرة الجوية لتوقعات الطقس في ليبيا الصادرة اليوم الإربعاء الموافق 2022/03/23

تم النشر منذُ 58 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

النشرة الجوية لتوقعات الطقس في ليبيا الصادرة اليوم الإربعاء الموافق 2022/03/23 بمشيئة الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي.

قد يكون كارتون

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك