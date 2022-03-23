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التنبؤات الجوية لتوقعات الطقس في ليبيا الصادرة اليوم الإربعاء الموافق 2022/03/23

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

التنبؤات الجوية لتوقعات الطقس في ليبيا الصادرة اليوم الإربعاء الموافق 2022/03/23 بإذن الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي .

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية 2022 الغد طقس الحرارة قليلة صافية طقس اليوم 11 الحرارة الحرارة العظمى (م(الیوم) قليلة (م(الیوم) السماء صافية السماء صافية 08 07 08 زواره 07 17 17 17 الزاوية 06 قلبلة 16 16 قليلة 05 السماء صافية السماء 04 نالوت 16 16 05 05 الزنتان غریان ولن السماء 12 06 03 02 05 أمطار قةرباح احتمال البريقة اجدابيا 07 11 08 صافية 01 مثارة نشطة طبرق 12 10 09 1 رباح 21 20 20 رياح سبها 09 القطرون السماء تازربو الكفرة‏'‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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