التنبؤات الجوية لتوقعات الطقس في ليبيا الصادرة اليوم الإربعاء الموافق 2022/03/23 بإذن الله تعالى والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي .
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ليبيا مباشر
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النشرة الجوية لتوقعات الطقس في ليبيا الصادرة اليوم الإربعاء الموافق 2022/03/23
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