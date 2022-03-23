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عناصر الطقس في ليبيا ليوم غدا الخميس 24-3-2022

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عناصر الطقس في ليبيا ليوم غدا الخميس 24-3-2022

أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة عن عناصر الطقس ليوم الغد الخميس الموافق 24 من شهر مارس الجاري 2022 م .

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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