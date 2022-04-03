دعا المتحدث الرسمي ووزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، الشعب الليبي إل

دعا المتحدث الرسمي ووزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، الشعب الليبي إلى استثمار التوافق من أجل الوصول إلى انتخابات ناجحة، آملاً أن يعي الشعب الليبي، والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية المرحلة الحالية.

وأكد عبدالجليل في تصريحات صحفية، أن الحكومة الليبية تعهدت بعدم استخدام العنف، لذلك لم تدخل طرابلس حتى الآن، لافتاً إلى أنهم لن يستخدموا القوة من أجل استلام السلطة.

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