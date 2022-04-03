قال نقيب الصيادين في ليبيا، محمود نشنوش، الأحد، إن قطاع الصيد البحري في ليبيا، ع

قال نقيب الصيادين في ليبيا، محمود نشنوش، الأحد، إن قطاع الصيد البحري في ليبيا، عاطل عن العمل بنسبة 85%، ما أدّى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك.

وأكد نشنوش في تصريحات للعربي الجديد أن “الهجرة غير الشرعية” التي تعاني منها البلاد، هي إحدى الأسباب التي أرهقت قطاع الصيد في ليبيا، مشيراً إلى أن سبب نقص القوارب لدى الصيادين لاستخدامها في التهريب، مما أدى إلى انحسار أعمال الصيد في البلاد ونقص الأسماك من الأسواق.

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