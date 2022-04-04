الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين 04/ 04 / 2022 وخلال اليومين القاد

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين

04/ 04 / 2022 وخلال اليومين القادمين

أجواء ساخنة علي أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الوسط والجنوب هذا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق , مع بقاء الأجواء معتدلة نسبيا علي مناطق أقصي الساحل الغربي .

وتتراوح درجات الحرارة القصوي هذا اليوم علي مناطق الوسط والجنوب مابين ( 36- 42 )مْ , وتسجل علي مناطق الشمال مابين ( 26 – 33 ) مْ .

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بكتلة هوائية باردة يوم الخميس حيت تساهم في خفض درجات الحرارة , ويصل تأثيرها إلى باقي المناطق تدريجيا .

والله اعلم