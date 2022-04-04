التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراته تصل سرعته إلى (25) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الثلاثاء 2022/04/05 الساعة 08:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الثلاثاء 2022/04/05 الساعة 14:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري للصيادين:ريح شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة
التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
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