التحذير البحري للصيادين:ريح شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة

التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراته تصل سرعته إلى (25) عقدة.

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بداية الصلاحية:

يوم الثلاثاء 2022/04/05 الساعة 08:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الثلاثاء 2022/04/05 الساعة 14:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية