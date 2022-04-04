ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، اليوم الإثنين، مع عمداء خمس بلديات بالمنطقة الغربية، دور قطاع النفط في ما يخص برامج التنمية المستدامة في البلديات التي يقع فيها نشاط القطاع، وضرورة عدالة التوزيع.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن المشاركين في اللقاء ناقشوا أهم القضايا التي تهم المواطن ومن بينها قطاع النفط ودوره كمصدر رئيسي لدخل البلاد وأهمية العمل حسب التشريعات النافذة.

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