التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح باش إلى شرش نشط على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعته هذا اليوم إلى (25) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الثلاثاء 2022/04/05 الساعة 14:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الثلاثاء 2022/04/05 الساعة 23:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري للصيادين: ريح باش إلى شرش نشط على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعته هذا
التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
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