قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي ،إن اللجوء لصفقات سياسية تضمن الخروج الآمن لصاحب السلطة حال تعثر الانتقال السلمي لها أضحى نهجا نتيجة عدم وجود الآلية الديمقراطية المتعارف عليها وهي الانتخابات، إذ تجرى رعاية أممية تنتهي بالاتفاق على منح الطرف الذي يقبل بتسليم السلطة تعهدا بعدم الملاحقة القانونية، ليتحول هذا الأخير في الأغلب إلى لاعب سياسي؛ وربما تتاح له فرصة التواجد بالسلطة مجددا”.

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