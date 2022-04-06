خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار است

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فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار استمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية قسم اصدار غريان يسلم شحنة سيولة بقيمة 40 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية ، خصص منها 7 مليون لفرع غريان و 5 مليون لفرع الاصابعة وفرع الشقيق 4 مليون وفرع الصيرفة الاسلامية غريان 4 مليون وفرع القلعة 4 مليون وفرع نسمة 4 مليون وفرع مزدة 3 مليون وفرع الشويرف 3 مليون وفرع القريات 3 مليون ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي توفر السيولة بكافة اقسام الاصدار .

#صدى #ليبيا