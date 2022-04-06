الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمةبداية من اليوم الأربعاء 06–04–2022

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأربعاء 06–04–2022
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ملخص عام: أجواء ساخنة هذا اليوم مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق, وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من يوم الغد على أغلب مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي.
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رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
* حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
* رياح: جنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة وباردة على اغلب المناطق.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (26-32)مْ، على المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى مصراتة, وما بين (35-40)مْ على باقي المناطق, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.
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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
* حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
* الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (50) كم/ساعة على مناطق الجبل الأخضر.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-41)مْ، ولا تتجاوز(32)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض يوم الغد على معظم المناطق الساحلية.
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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
* حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.
* الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى شمالية شرقية.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (38-41)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ومناطق الجفرة.
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الكفرة- السرير- تازربو:-
* حالة السماء: صافية.
* الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-41)مْ.
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مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:30)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:47)
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمةبداية من اليوم الأربعاء 06–04–2022
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
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