التحذير البحري (2) للصيادين: ريح شرش الى غربي نشط الى قوي على الساحل من الخمس ال

التحذير البحري (2) للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح شرش الى غربي نشط الى قوي على الساحل من الخمس الى طبرق يوم الغد تصل سرعته ما بين (-2530) عقدة.

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بداية الصلاحية:

يوم الخميس 2022/04/07 الساعة 05:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الخميس 2022/04/07 الساعة 14:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية