التحذير البحري (2) للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح شرش الى غربي نشط الى قوي على الساحل من الخمس الى طبرق يوم الغد تصل سرعته ما بين (-2530) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الخميس 2022/04/07 الساعة 05:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الخميس 2022/04/07 الساعة 14:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري (2) للصيادين: ريح شرش الى غربي نشط الى قوي على الساحل من الخمس ال
التحذير البحري (2) للصيادين🌊🌊🌊💨:
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