التحذير البحري (1) للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح براني الى شرقي نشط هذا اليوم على ساحل شحات تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الأربعاء 2022/04/06 الساعة 20:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الأربعاء 2022/04/06 الساعة 23:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري (1) للصيادين: ريح براني الى شرقي نشط هذا اليوم على ساحل شحات تصل
التحذير البحري (1) للصيادين🌊🌊🌊💨:
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