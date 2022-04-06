أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، التزام الاتحاد الأوروبي ب

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب لدعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة، ورفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة. كما أكد ساباديل، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها للجمع بين مجلس الدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

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