أكد رئيس جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة، محمود عاشور، خلا

أكد رئيس جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة، محمود عاشور، خلال اجتماع موسع عقده وزير الداخلية خالد مازن، اليوم الأربعاء، أن هناك تحسن ملحوظ من خلال انخفاظ معدل الجرائم خلال شهر رمضان المبارك.

كما أكد مازن خلال الاجتماع، أهمية إحلال الثقة في أداء العمل الأمني وتبادل المعلومات للحفاظ على الأمن والاستقرار.

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