ذكر تقرير الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن عدد النازحين في ليبيا سجل انخفاضا م

ذكر تقرير الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن عدد النازحين في ليبيا سجل انخفاضا من 179,047 نازحا في نوفمبر 2021 إلى 168,011 نازحا في نهاية يناير 2022. كما أضاف التقرير أن غالبية النازحين الذين تم تحديدهم في ليبيا يقيمون في مساكن مستأجرة. وأن معظمهم لايزال يفتقد إلى الاحتياجات الأساسية من الخدمات الصحية والمواد غير الغذائية والإقامة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

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