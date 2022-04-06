عاجل > مكتب النائب العام يعلن ضبط كمية قياسية من المخدرات ( آلاف الحبوب وكوكا

عاجل > مكتب النائب العام يعلن ضبط كمية قياسية من المخدرات ( آلاف الحبوب وكوكايين ومرجوانا وحشيش ) مخبأة بإحكام في عدة سيارات موردة على متن سفيتنين قادمتين من #بلجيكا إلى ميناء #مصراتة . #ليبيا #المرصد