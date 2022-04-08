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الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 08/ 04 / 2022 وخلال اليومين القادم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة
08/ 04 / 2022 وخلال اليومين القادمين

أجواء معتدلة على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط بإستثناء بعض مناطق الجنوب التي تتأثر برياح نشطة أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .
ومن المتوقع أن تتكاثر السحب متوسطة الإرتفاع هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ، ومن مساء يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين ( 18 – 24 ) مْ ، وعلى أغلب مناطق الجنوب مابين ( 30 – 36 ) مْ .
والله اعلم

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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