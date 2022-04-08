شن جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، بالتعاون مع جهاز الظواهر السلبية، الخميس، حملة تفتيشية على الأسواق المحلية والمحال التجارية داخل المدينة. وأوضح الجهاز أن الحملة شملت جميع الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمولات داخل مدينة بنغازي، وتم خلالها ضبط مخالفات عدة تنوعت بين متاجرة دون ترخيص، وعدم الالتزام بالسقوف السعرية.

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