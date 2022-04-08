نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (08/04/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

================================================

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس الى سرت.

• الريح متغير الاتجاه الى براني بشكل عام ويكون شلوق يوم الغد على الساحل الممتد من طرابلس الى الخمس ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر يصل اليوم الى (1.75) عقدة على ساحل سرت.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب هذا اليوم على ساحل سرت.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.

================================================

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط امطار خفيفة على الساحل الممتد من الخليج الى شحات.

• الريح شرش الى بحري بشكل عام ويكون باش على ساحل شحات سـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل اليوم الى (20) عقدة على ساحل درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.25) متر.

• البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

—————————————————————–

التاريخ: 08/04/2022