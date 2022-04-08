أفاد المكتب الإعلامي للنائب العام بأن رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، ومجموعة من أعضاء النيابة باشروا إجراءات التحقيق في الوقائع التي تضمنها البلاغ المرفوع من قسم مكافحة التهريب والمخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة، حيال واقعة جلب كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المخبأة في 3200 مركبة آلية موردة إلى ليبيا على متن وسيلتي النقل البحري جراند كاليفورنيا، وجراند إسبانيا القادمتين من ميناء (انتويرب) في بلجيكا.

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