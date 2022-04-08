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#اجدابيا | أضراب تجار الخضروات عن البيع احتجاجا على التسعيرة التي فرضتها الدولة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#اجدابيا | أضراب تجار الخضروات عن البيع احتجاجا على التسعيرة التي فرضتها الدولة الليبية




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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