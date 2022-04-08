صور | تجار الخضار في مدينة #أجدابيا ينفذون اضرابًا احتجاجًا على فرض التسعيرة عل

صور | تجار الخضار في مدينة #أجدابيا ينفذون اضرابًا احتجاجًا على فرض التسعيرة عليهم في ظل توتر الاسواق فيما يتهم الفلاحين الحكومة بفرض سعر خسارة عليهم فيما تقاعست عن دعمهم بالمبيدات والاسمدة والبذور التي تضاعفت أسعارها خلال الأشهر الأخيرة رغم وعود الدبيبة بالدعم . #المرصد #ليبيا