اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن مبادرة ستيفاني ويليامز ولدت ميتة نظرً

اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن مبادرة ستيفاني ويليامز ولدت ميتة نظرًا لأن مجلسي النواب والدولة قد اتفقوا وشكلوا لجنتين لوضع خارطة طريق، وتم وضعها، وعلى ضوئها تم إنتاج التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصبح خارطة الطريق الحقيقية التي يجب السير عليها، ومن ثم تم إنتاج الحكومة الجديدة وبانتظار استلامها لمهامها.

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