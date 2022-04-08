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اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن مبادرة ستيفاني ويليامز ولدت ميتة نظرً

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن مبادرة ستيفاني ويليامز ولدت ميتة نظرًا لأن مجلسي النواب والدولة قد اتفقوا وشكلوا لجنتين لوضع خارطة طريق، وتم وضعها، وعلى ضوئها تم إنتاج التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصبح خارطة الطريق الحقيقية التي يجب السير عليها، ومن ثم تم إنتاج الحكومة الجديدة وبانتظار استلامها لمهامها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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