نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (09/04/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب مساء اليوم .

• الريح متغير الاتجاه إلى براني على زوارة وطرابلس بينما يكون شلوق يتحول تدريجياً ظهر اليوم إلى براني على باقي الساحل ويكون بحري يوم الغد على الخمس ومصراتة ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 10) عقدة تصل ظهر الغد إلى (20) عقدة على ساحل زوارة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر .

• البحر هادئ إلى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة .

• الريح شرش على طول الساحل يتحول تدريجياً إلى براني على الخليج وبنغازي سـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر .

• البحر خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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التاريخ: 09/04/2022