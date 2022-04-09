أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس ا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن بلاده تعمل مع الأطراف الفاعلة الرئيسة في المشهد الليبي من أجل ضمان استمرار استقرار الأوضاع، مشددًا على أن واشنطن ترى الأولوية للتوصل إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات.

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