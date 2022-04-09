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قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندى، خلال لقائه بسفراء مجموعة السّبع وسفير ا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندى، خلال لقائه بسفراء مجموعة السّبع وسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، إن “استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية”، مشيراً إلى “الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في حال تعثر محتمل للعملية السياسية بها”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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