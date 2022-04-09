قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن إيطاليا ملتزمة في سيناريوهات شرق الب

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن إيطاليا ملتزمة في سيناريوهات شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وليبيا والساحل، و المسألة المتعلقة بالحزب الأوكرانية الروسية لن تعيق تحركاتنا في هذا الاتجاه وذلك خلال زيارة الوزير إلى تركيا

وعقد جويريني سلسلة لقاءات في اسطنبول مع نظيره التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

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