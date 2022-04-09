عاجل

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن إيطاليا ملتزمة في سيناريوهات شرق الب

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن إيطاليا ملتزمة في سيناريوهات شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وليبيا والساحل، و المسألة المتعلقة بالحزب الأوكرانية الروسية لن تعيق تحركاتنا في هذا الاتجاه وذلك خلال زيارة الوزير إلى تركيا
وعقد جويريني سلسلة لقاءات في اسطنبول مع نظيره التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك