وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة “محمد الحويج” رسالة إلى مدير عام مركز ا

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة “محمد الحويج” رسالة إلى مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورئيس جهاز الحرس البلدي ،باتخاذ اللازم تجاه منتجات شكولاته “كيندر” ،وسحبها من الأسواق ،بعدما تواردت أنباء بأن عددا من الدول تحفظت عليها وأن الشركة قامت بسحبها من الأسواق لاحتمال وجود بكتيريا السالمونيلا الضارة.

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