وصل إلى أرض الوطن ،ظهر اليوم السبت، النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، بعد رحل

وصل إلى أرض الوطن ،ظهر اليوم السبت، النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر، ورافقه في رحلة العودة النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي ،وكان في استقباله نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان ابوجناح، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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