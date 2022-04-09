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صور | استقبال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني عائدًا إلى #طرابلس على متن الطائرة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | استقبال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني عائدًا إلى #طرابلس على متن الطائرة الرئاسية بعد رحلة علاج في #مدريد وقد كان في مقدمة مستقبليه عضو المجلس عبدالله اللافي والحداد وأبوجناح والسفير التركي وهشام أبوحجر مستشار محمد المنفي للشؤون العسكرية ، فيما غاب المنفي لوجوده في إجازة عائلية بـ #اليونان . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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