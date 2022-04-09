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أكد المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ليبيا من الموردين البدلاء الممكن لهم أ

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ليبيا من الموردين البدلاء الممكن لهم أن يحرروا برلين من اعتمادها على الغاز الروسي لتغطية احتياجاتها من الطاقة، كما أضاف تقرير المعهد أن ألمانيا يمكن أن تنجو من الشتاء المقبل دون الغاز الروسي، من خلال خطوط الأنابيب الأوروبية لزيادة واردات الغاز الألمانية من دول شمال أفريقيا مثل ليبيا والجزائر عبر دول جنوب الاتحاد الأوروبي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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