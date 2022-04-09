عاجل > اتحاد عمال النفط والغاز يرفض تصريحات شكشك بشأن ضرورة صرف الايرادات النفطي

عاجل > اتحاد عمال النفط والغاز يرفض تصريحات شكشك بشأن ضرورة صرف الايرادات النفطية لحكومة الدبيبة ويدعم الاحتفاظ بها مؤقتًا لدى المؤسسة وحجبها عن الحكومة.

بيان الاتحاد : شكشك مغتصب لمنصبه و ولايته انتهت منذ سنة 2016 علاوة عن اقالته من مجلس النواب .

البيان : ندعم احتفاظ المؤسسة بالايرادات فحكومة الدبيبة التي يدعمها شكشك لاتسيطر الا على مدينة واحدة.

البيان : الحكومة فاقدة للسيطرة المالية والادارية والامنية على مواقع الانتاج والتصدير .

البيان : ايرادات هذه السنة بلغت 27 مليار دولار و هي الاعلى منذ 2013 وعلى شكشك ان يسأل اين صرفتها الحكومة بدل احتقارنا .

البيان : نؤكد لشكشك والدبيبة رفضنا اي اجراءات بائسة منهم فلن نعترف بها وسيكون لنا ردنا الواضح . #ليبيا #المرصد