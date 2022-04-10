عاجل > بيان لحكومة باشاآغا : نحرص على لجنة 5+5 وندعو لضبط النفس وعدم الانجرار لل

عاجل > بيان لحكومة باشاآغا : نحرص على لجنة 5+5 وندعو لضبط النفس وعدم الانجرار للتصعيد العسكري والسياسي المتعمد من الحكومة المغتصبة للسلطة.

البيان : حكومة ( الدبيبة ) المغتصبة للسلطة تهدر ايرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة .

البيان : تلك الحكومة ضاق بها الأفق وتسعى بشكل مشين لإستفزاز يؤدي لقفل النفط وقطع الطرق والعنف .

البيان : مقدرات وثروات الليبيين صارت في يد عُصبة خارجة عن القانون مستولية على السلطة وتسخره لمصلحة شخصية .

البيان : نحمل مغتصبي السلطة كافة الآثار عن التدخل في شؤون المؤسسات الاقتصادية السيادية .

البيان : نؤكد قرب استلامنا مهامنا من #طرابلس سلميًا لانهاء الفوضى الامنية والفساد الذي رسخته هذه الطغمة الخارجة عن القانون . #ليبيا #المرصد