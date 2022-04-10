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شرع مصرف الجمهورية فرع ودان، اليوم الأحد، في عمليات توزيع السيولة النقدية بسقف س

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شرع مصرف الجمهورية فرع ودان، اليوم الأحد، في عمليات توزيع السيولة النقدية بسقف سحب قدره 2000 دينار لكل صاحب حساب جاري، مع إمكانية سحب الأموال لخمسة صكوك أخرى. في المقابل حددت إدارة فرع مصرف الصحاري بالزاوية سقف السحب عند 1500 دينار لكل فرد، فيما ستعمل إدارة فرع مصرف الوحدة في أبوعيسى على توزيع السيولة النقدية على عملائها بسقف سحب قدره 2000 دينار للفرد.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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