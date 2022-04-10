أدى سفير ليبيا لدى جنوب أفريقيا عبدالقادر النظيف، السبت، اليمين القانونية أمام ر

أدى سفير ليبيا لدى جنوب أفريقيا عبدالقادر النظيف، السبت، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قبل توجهه إلى الدولة الموفد إليها.

وأكد المنفي للسفير خلال مراسم أداء اليمين، أن مهمة تمثيله لليبيا في جنوب أفريقيا ينبغي أن تسهم في تعزيز علاقات بلادنا مع هذه الدولة ، في حين، أكد السفير حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع جنوب أفريقيا.

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