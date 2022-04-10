حالة البحر :

((طول الساحل))

• السماء قليلة السحب.

• الريح شلوق على الساحل الغربي ســـرعته تتراوح ما بين (25-30) عقدة، و يكون الريح شرش إلى براني على الساحل الشرقي سرعته تتراوح ما بين (05-25) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.50) متر على الساحل الغربي، (0.50– 2.25) متر على الساحل الشرقى.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الغربي، خفيف إلى قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية