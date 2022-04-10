حالة البحر :
((طول الساحل))
• السماء قليلة السحب.
• الريح شلوق على الساحل الغربي ســـرعته تتراوح ما بين (25-30) عقدة، و يكون الريح شرش إلى براني على الساحل الشرقي سرعته تتراوح ما بين (05-25) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.50) متر على الساحل الغربي، (0.50– 2.25) متر على الساحل الشرقى.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الغربي، خفيف إلى قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
حالة البحر : ((طول الساحل)) • السماء قليلة السحب. • الريح شلوق على الساحل الغربي
حالة البحر :
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