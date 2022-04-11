عاجل > بيان كتيبة الضمان #تاجوراء التابعة لرئاسة أركان الرئاسي : اعضاء النيابة ع

عاجل > بيان كتيبة الضمان #تاجوراء التابعة لرئاسة أركان الرئاسي : اعضاء النيابة عبدالحكيم بوجناح وسامي غرس الله وعيسى قمو يلفقون التهم بالغرف المظلمة في مجمع المحاكم.

البيان : هؤلاء الثلاثة أمروا بحبس عسكريين وأعضاء بجهاز المخابرات مختطفين لدى الجهاز منذ 5 أشهر من قبل مصطفى قدور آمر النواصي .

البيان : الثلاثة يتواصلون ويتعاطفون مع مطلوبين للنائب العام ويشرعنون خطف الآخرين لدى قدور .

البيان : نحن من دافع عنكم عندما صعدتم الطائرات وهربتوا في 4 / 4 و قدمنا 68 “ شهيد “ .

البيان : لانريد دولة مليشيات تسيطر على مؤسسات الدولة لنهب المال العام والتضييق على الناس .

#المرصد #ليبيا