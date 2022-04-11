أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس قسم الخزينة بمصرف الجمهورية فرع الصابري، بتهمة اخ

أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس قسم الخزينة بمصرف الجمهورية فرع الصابري، بتهمة اختلاس 160 ألف دينار، بعدما حركت النيابة دعوى جنائية أقامها مدير فرع المصرف ضد القائم على أعمال الخزينة. وأفاد مكتب النائب العام بأن وكيل نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية باشر إجراءات التحقيق في البلاغ، الذي يتضمن جريمة اختلاس مال منقول وجد في حيازة المتهم، بسبب وظيفته.

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