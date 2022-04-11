أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إمكانية عودة قطاع النف

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إمكانية عودة قطاع النفط الليبي إلى معدلات الإنتاج السابقة بما مقداره 3 ملايين برميل يومياً. وقال صنع الله، إن “قطاع النفط يلعب الدور الأساسي في استقرار ليبيا، وإنه من القطاعات الصامدة رغم كل الفوضى والنزاعات التي تشهدها البلاد”، داعيا جميع الشركات التابعة للمؤسسة لبذل الجهد الكامل لعودة الإنتاج بطاقته وإنتاجيته في السابق.

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