أعلنت السلطات الليبية، الإفراج عن ثلاثة قوارب صيد بميناء الزاوية على متنها 24 بح

أعلنت السلطات الليبية، الإفراج عن ثلاثة قوارب صيد بميناء الزاوية على متنها 24 بحارا تونسيا كانت قد احتجزتهم قبل يومين في عرض البحر. وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، إن “السلطات الليبية اعترضت زوارق صيد لتونسيين الجمعة الماضية وعلى متنهم 24 صيادا من صفاقس والمهدية، وبعدها بيومين جرى الإفراج عنهم”.

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